В руководстве Габалинской РЛС произошли изменения

Намиг Алекперов освобожден от должности директора ООО "Административная хозяйственная зона и техническая позиция Габалинской радиолокационной станции" (Габалинская РЛС) при Государственной службе по вопросам имущества.

Намиг Алекперов освобожден от должности директора ООО "Административная хозяйственная зона и техническая позиция Габалинской радиолокационной станции" (Габалинская РЛС) при Государственной службе по вопросам имущества.

Согласно полученной Report информации, соответствующий приказ подписал начальник Госслужбы Метин Эйнуллаев.

Другим приказом главы службы руководство РЛС поручено Илькину Шихгамзаеву.

Напомним, что Габалинская РЛС была построена в 1985 году, до 2013 года находилась в ведении Министерства обороны России, в 2013-2014 годах - на балансе Министерства обороны Азербайджана, а после - на балансе Госслужбы по вопросам имущества в качестве государственной собственности.