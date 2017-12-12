В России введут новые дорожные знаки

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В России появятся новые дополнительные дорожные знаки и таблички, которые в том числе будут информировать о глухих пешеходах, запрете въезда на перекрёсток в случае затора и диагональном пешеходном переходе.
Как передает Report, об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.
«Мы уже живём в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными», — рассказал изданию представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Он также отметил, что «контентная составляющая большинства знаков не меняется, а некоторые новые позволяют удовлетворить потребности определённых категорий граждан».
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook