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    В России введут новые дорожные знаки

    Мы уже живём в другой стране с другими правилами дорожного движения

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В России появятся новые дополнительные дорожные знаки и таблички, которые в том числе будут информировать о глухих пешеходах, запрете въезда на перекрёсток в случае затора и диагональном пешеходном переходе.

    Как передает Report, об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

    «Мы уже живём в другой стране с другими правилами дорожного движения и другими запросами общества. Нашим гражданам нужны современные, с точки зрения визуального ряда, знаки. Они должны быть понятными и комфортными», — рассказал изданию представитель правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

    Он также отметил, что «контентная составляющая большинства знаков не меняется, а некоторые новые позволяют удовлетворить потребности определённых категорий граждан».

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