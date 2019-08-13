В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостью

С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи.

Как передает Report, об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, с этого дня владелец квартиры обязан прийти в любой близлежащий центр госуслуг "Мои документы" и посредством заявления разрешить операции с недвижимостью. Внести изменения в документы могут только правообладатель, его законный представитель или заявитель с нотариально доверенными документами.

Отказаться от разрешения на регистрацию прав с использованием электронной подписи можно через центры госуслуг, необходимо заявление о его отзыве. Если записи о разрешении в Едином государственном реестре недвижимости не окажется, то поданное заявление не будет рассмотрено, а владельцу придет уведомление о его возврате.