В России создаются беспилотные суда

Минтранс РФ и Росморечфлот разрабатывают правовые нормы для использования судов без экипажа. Они будут функционировать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

Ранее законопроект об использовании автономных судов подготовил Минпромторг.

"Минтранс и Росморречфлот также разрабатывают правовые условия для эксплуатации беспилотных судов на водных путях. Безэкипажные суда будут функционировать на основе технологий ГЛОНАСС, электронная компонентная база, оборудование и программное обеспечение используют преимущественно российские. Сейчас на внутренних водных путях "Администрации "Волго-Балт" с участием ученых Государственного университета морского и речного транспорта имени адмирала С. О. Макарова создается тестовая акватория для проведения испытаний беспилотных судов", - сказал Пошивай.

В Минпромторге отмечали, что для использования судов без экипажа потребуется в первую очередь усовершенствовать Кодекс торгового мореплавания.

Планируемый срок вступления разработанных министерством норм в силу - март 2021 года.