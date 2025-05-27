О нас

Рассматривается альтернативный маршрут на юге Азербайджана в рамках развития МТК "Север-Юг"

Рассматривается альтернативный маршрут на юге Азербайджана в рамках развития МТК "Север-Юг" В качестве одного из возможных направлений развития международного транспортного коридора "Север-Юг" рассматривался маршрут, проходящий через Имишли (Азербайджан), Парсабад и Ардебиль (Иран) с дальнейшим выходом на Кум, Бавк и иранский порт Бендер-Аббас.
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 16:32
Рассматривается альтернативный маршрут на юге Азербайджана в рамках развития МТК Север-Юг

В качестве одного из возможных направлений развития международного транспортного коридора "Север-Юг" рассматривался маршрут, проходящий через Имишли (Азербайджан), Парсабад и Ардебиль (Иран) с дальнейшим выходом на Кум, Бавк и иранский порт Бендер-Аббас.

Как передает Report, об этом заявил советник президента - председателя правления Банка ВТБ, генеральный директор ООО "ВТБ-Проектный офис" Андрей Никитченко в ходе Международного круглого стола в Баку на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По его словам, необходимость проработки альтернативного маршрута обусловлена рядом ограничений, существующих на отдельных участках железнодорожной сети в Иране, в том числе по геологическим и геодезическим условиям.

"Такой маршрут действительно рассматривался. Однако окончательное решение пока не принято. У каждого из возможных направлений есть свои плюсы и минусы, свои заинтересованные стороны и оппоненты. Задача проектной организации - представить лицам, принимающим решения, обоснованный выбор с учетом технических, экономических и других факторов", - отметил А.Никитченко.

Он подчеркнул, что на данном этапе обсуждение маршрутов продолжается, и предоставить дополнительные детали пока невозможно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia proposes alternative southern route in Azerbaijan for North–South Corridor development

Другие новости из категории

Названо число электромобилей и гибридных автомобилей в Азербайджане
Названо число электромобилей и гибридных автомобилей в Азербайджане
27 мая 2025 г. 16:21
Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу
Самир Абдуллаев: Выпуск электробусов на линии сократит выбросы вредных веществ в атмосферу
27 мая 2025 г. 16:01
Иран заинтересован в развитии транспортного коридора Восток-Запад через Азербайджан
Иран заинтересован в развитии транспортного коридора "Восток-Запад" через Азербайджан
27 мая 2025 г. 15:57
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта
27 мая 2025 г. 15:50
Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору Север–Юг
Азербайджан может ежегодно зарабатывать до 300 млн долларов от транзита грузов по коридору "Север–Юг"
27 мая 2025 г. 15:42
Россия призывает активизировать взаимодействие с Азербайджаном и Ираном по коридору Север-Юг
Россия призывает активизировать взаимодействие с Азербайджаном и Ираном по коридору "Север-Юг"
27 мая 2025 г. 15:18
ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров
ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров
27 мая 2025 г. 12:53
Шахин Исмайлов: Азербайджан укрепляет статус ключевого звена евразийского транспортного взаимодействия
Шахин Исмайлов: Азербайджан укрепляет статус ключевого звена евразийского транспортного взаимодействия
27 мая 2025 г. 12:40
Центр анализа: Сопряжение коридоров Север–Юг и Среднего коридора снизит логистические ограничения
Центр анализа: Сопряжение коридоров "Север–Юг" и Среднего коридора снизит логистические ограничения
27 мая 2025 г. 12:18
ВТБ: Азербайджан может стать ключевым звеном новой грузовой базы на маршруте Север-Юг
ВТБ: Азербайджан может стать ключевым звеном новой грузовой базы на маршруте "Север-Юг"
27 мая 2025 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi