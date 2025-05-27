Рассматривается альтернативный маршрут на юге Азербайджана в рамках развития МТК "Север-Юг"

В качестве одного из возможных направлений развития международного транспортного коридора "Север-Юг" рассматривался маршрут, проходящий через Имишли (Азербайджан), Парсабад и Ардебиль (Иран) с дальнейшим выходом на Кум, Бавк и иранский порт Бендер-Аббас.

В качестве одного из возможных направлений развития международного транспортного коридора "Север-Юг" рассматривался маршрут, проходящий через Имишли (Азербайджан), Парсабад и Ардебиль (Иран) с дальнейшим выходом на Кум, Бавк и иранский порт Бендер-Аббас.

Как передает Report, об этом заявил советник президента - председателя правления Банка ВТБ, генеральный директор ООО "ВТБ-Проектный офис" Андрей Никитченко в ходе Международного круглого стола в Баку на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

По его словам, необходимость проработки альтернативного маршрута обусловлена рядом ограничений, существующих на отдельных участках железнодорожной сети в Иране, в том числе по геологическим и геодезическим условиям.

"Такой маршрут действительно рассматривался. Однако окончательное решение пока не принято. У каждого из возможных направлений есть свои плюсы и минусы, свои заинтересованные стороны и оппоненты. Задача проектной организации - представить лицам, принимающим решения, обоснованный выбор с учетом технических, экономических и других факторов", - отметил А.Никитченко.

Он подчеркнул, что на данном этапе обсуждение маршрутов продолжается, и предоставить дополнительные детали пока невозможно.