В России будет создан новый контейнерный оператор

Участие частного инвестора в новой компании составит 50%

Российские железные дороги (РЖД) планируют создать контейнерного оператора, который, как предполагается, к 2025 году войдет в тройку крупнейших в России.

Как передает Report со ссылкой на РБК, развивать проект РЖД будут с участием частного инвестора, его доля в компании может составить 50%.

Новая компания может получить от «РЖД Логистики» контракты, клиентскую базу и ее «дочку» Far East Land Bridge, которая специализируется на перевозках в контейнерах из Китая, Южной Кореи и Японии в Европу и Россию и обратно по Транссибирской магистрали. При этом центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом может передать ей в аренду на 49 лет 11 терминалов от Мурманска до станции Гродеково на границе с Китаем.

По словам источников, новый оператор также может получить парк фитинговых платформ, инвестиции в инфраструктуру передаваемых терминалов (около 200 млн рублей на первом этапе), льготы на ремонт и приоритетный проезд по сети. Предполагается, что частный инвестор поможет с внедрением цифровой платформы-экспедитора, инвестирует в обновление оборудования и терминалов, в закупку платформ и контейнеров и обеспечит оператора грузовой базой.

Возглавить компанию может бывший гендиректор «Трансконтейнера» Вячеслав Сараев, который в марте этого года занял пост заместителя гендиректора «РЖД Логистики». По данным собеседников РБК, к 2025 году доналоговая прибыль (EBITDA) новой компании должна составить 18 млрд рублей (223,6 млн долларов США) в год, а ее оценка (evaluation value) — 100 млрд рублей (1,2 млрд долларов США).

Кроме комплексных логистических услуг для крупных промышленных предприятий, экспорта и транзита компания будет заниматься перевозками, требующими специализированного подвижного состава, контейнеризацией новых видов грузов с высокой добавленной стоимостью, проектами в области управления цепями поставок.

По данным источников, правительство пока не согласовало инвестиционную программу РЖД, обсуждения должны были завершиться в конце октября, но их перенесли на ноябрь. Один из вариантов подразумевает рост тарифов РЖД в 2021 году на 3,7% и продление «налоговой» тарифной надбавки 1,5%.