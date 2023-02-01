В "Росавиации" нашли способ избежать "двойной регистрации" самолетов из РФ

"Росавиация" предложила внести поправки в основополагающий документ международного воздушного права - Чикагскую конвенцию. Поправки должны регулировать вопрос об ответственности за исполнение обязательств по соглашениям о регистрации воздушных судов в слу

"Росавиация" предложила внести поправки в основополагающий документ международного воздушного права - Чикагскую конвенцию. Поправки должны регулировать вопрос об ответственности за исполнение обязательств по соглашениям о регистрации воздушных судов в случае их расторжения, чтобы избежать "двойной регистрации".

Как передает Report, об этом в интервью РБК заявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Это объясняется тем, что образовался "правовой вакуум", который возник в 2022 году после введения санкций против российской авиаотрасли в ответ на начало боевых действий в Украине.

Весной прошлого года власти Бермуд и Ирландии, где было зарегистрировано большинство импортных самолетов российских авиакомпаний - около 800 лайнеров, аннулировали сертификаты их летной годности.

По словам Нерадько, они приняли это решение в "одностороннем порядке".

"Все было сделано вразрез двухсторонних соглашений, без консультаций с Россией. Получилось, что ни Чикагская конвенция, ни вытекающие из нее соглашения не предусматривают ответственности в случае прекращения договора", - сказал он.

В Чикагской конвенции прописаны понятия "государство регистрации воздушных судов" и "государство эксплуатанта". Согласно конвенции, за техническое регулирование отвечает государство регистрации, если же оно не может выполнить эти функции, то соответствующие полномочия передаются государству эксплуатанта. Однако автоматическая передача полномочий государством регистрации государству эксплуатанта не предусматривается.

Стремясь не допустить, чтобы российские самолеты остались вне зоны технического регулирования какой-либо страны, российские власти перерегистрировали отечественные самолеты в национальном реестре, не дожидаясь их вывода из реестров Бермуд и Ирландии. Из-за этого некоторые самолеты получили "двойную регистрацию", что запрещено правилами Чикагской конвенции. Рейсы российских авиакомпаний с такими судами отказались обслуживать, в том числе в Турции.