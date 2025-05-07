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В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в реках

В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в реках 12:56 В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в большинстве рек.
Инфраструктура
7 мая 2025 г. 13:09
В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в реках

В результате обильных осадков в Азербайджане повысился уровень воды в большинстве рек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В результате интенсивных осадков в Гаджигабульском районе зафиксировано временное затопление приусадебных участков в селе Удуллу, поселке Муган и других территориях. В связи с этим представителями агентства были приняты превентивные меры. С помощью техники и рабочей силы, привлеченной на территории, последствия были оперативно устранены. Проведены работы по регулированию русел рек и др.

В реках, протекающих по территории Исмаиллинского района, также наблюдались кратковременные сели, но все обошлось без последствий.

В настоящее время проведение превентивных мер продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADSEA: Azərbaycanda güclü yağışlar çaylarda sululuğu və sel təhlükəsini artırıb

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