В регионах Азербайджана построят социальные дома

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Ясамальский жилой комплекс будет введен в эксплуатацию до середины следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства жилищного строительства (MİDA) Самир Нуриев.

По его словам, жилые дома в комплексе будут продаваться по цене на 20-25% ниже рыночной: "Стоимость жилья будет рассчитываться в конце, но я думаю, что оно будет на 20-25% дешевле реальных рыночных цен. Потому что земля и другие средства были предоставлены государством бесплатно".

Глава MİDA отметил, что подобное жилье будет строиться и в регионах: "Наше исследование показало, что основной спрос приходится на Баку. Именно поэтому мы строим первый и второй жилые комплексы в столице. Вероятно, третий также будет построен в Баку. Но мы держим регионы в центре внимания и уже побывали на отдельных территориях. Скорее всего, первый из таких региональных комплексов будет построен в одном из крупных городов".