Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ С 18 октября в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в последнее время в связи с увеличением плотности пассажиропотока, а также учитывая предложения пассажиров, интенсивность движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт увеличена, интервал между рейсами сокращен. Теперь электропоезда будут совершать 20 рейсов в течение дня, 10 рейсов из Баку в Сумгайыт, 10 - в обратном направлении.
Таким образом, с 18 октября следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:30, 16:00, 17:35, 18:30, 19:00 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 07:00, 07:30, 07.45, 08:00, 09:30, 17:10, 18:40, 20:00, 20:50 и 21.20.
В выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00 и 05:20, с Сумгайытской пассажирской станции - в 07:00 и 07:30.
Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 18.10.2015)
|Поезд №
|Время отбытия из Баку
|Направление
|Время прибытия в Сумгайыт
|Поезд №
|Время отбытия из Сумгайыта
|Направление
|Время прибытия в Баку
|6001
|5-00
|Баку-Сумгайыт
|5-48
|6002
|7-00
|Сумгайыт-Баку
|7-48
|6003
|5-20
|Баку-Сумгайыт
|6-08
|6004
|7-30
|Сумгайыт-Баку
|8-18
|6005
|5-35
|Баку-Сумгайыт
|6-23
|6006
|7-45
|Сумгайыт-Баку
|8-33
|6007
|5-50
|Баку-Сумгайыт
|6-38
|6008
|8-00
|Сумгайыт-Баку
|8-48
|6009
|8-30
|Баку-Сумгайыт
|9-18
|6010
|9-30
|Сумгайыт-Баку
|10-18
|6011
|16-00
|Баку-Сумгайыт
|16-48
|6012
|17-10
|Сумгайыт-Баку
|17-58
|6013
|17-35
|Баку-Сумгайыт
|18-23
|6014
|18-40
|Сумгайыт-Баку
|19-28
|6015
|18-30
|Баку-Сумгайыт
|19-18
|6016
|20-00
|Сумгайыт-Баку
|20-48
|6017
|19-00
|Баку-Сумгайыт
|19-48
|6018
|20-50
|Сумгайыт-Баку
|21-38
|6019
|19-50
|Баку-Сумгайыт
|20-38
|6020
|21-20
|Сумгайыт-Баку
|22-08
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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