​В расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения - РАСПИСАНИЕ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ С учетом пожеланий и предложений пассажиров, а также плотности пассажиропотока с 15 февраля в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Об этом сообщил Report глава пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.
Так, количество курсирующих по данному маршруту электропоездов будет увеличено до 12 пар, время в пути сократится с 48 до 40 минут.
Таким образом, следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:00, 08:50, 14:30, 17:25, 18:20, 18:40, 19:15 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 06:50, 07:25, 07.45, 08:00, 08:50, 09:40, 15:50, 18:20, 19:30, 20:05, 20:40 и 21:00.
Кроме того, в выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 18:20, 19:15, с Сумгайытской пассажирской станции - в 06:50, 07:25, 07:45, 19:30, 20:40.
Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.
РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 15.02.2015)
|Поезд №
|Время отбытия из Баку
|Направление
|Время прибытия в Сумгайыт
|Поезд №
|Время отбытия из Сумгайыта
|Направление
|Время прибытия в Баку
|6001
|05:00
|Баку-Сумгайыт
|05:40
|6002
|06:50
|Сумгайыт-Баку
|07:30
|6003
|05:20
|Баку-Сумгайыт
|06:00
|6004
|07:25
|Сумгайыт-Баку
|08:05
|6005
|05:35
|Баку-Сумгайыт
|06:15
|6006
|07:45
|Сумгайыт-Баку
|08:25
|6007
|05:50
|Баку-Сумгайыт
|06:30
|6008
|08:00
|Сумгайыт-Баку
|08:40
|6009
|08:00
|Баку-Сумгайыт
|08:40
|6010
|08:50
|Сумгайыт-Баку
|09:30
|6011
|08:50
|Баку-Сумгайыт
|09:30
|6012
|09:40
|Сумгайыт-Баку
|10:20
|6013
|14:30
|Баку-Сумгайыт
|15:10
|6014
|15:50
|Сумгайыт-Баку
|16:30
|6015
|17:25
|Баку-Сумгайыт
|18:05
|6016
|18:20
|Сумгайыт-Баку
|19:00
|6017
|18:20
|Баку-Сумгайыт
|19:00
|6018
|19:30
|Сумгайыт-Баку
|20:10
|6019
|18:40
|Баку-Сумгайыт
|19:20
|6020
|20:05
|Сумгайыт-Баку
|20:45
|6021
|19:15
|Баку-Сумгайыт
|19:55
|6022
|20:40
|Сумгайыт-Баку
|21:20
|6023
|19:50
|Баку-Сумгайыт
|20:30
|6024
|21:00
|Сумгайыт-Баку
|21:40
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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