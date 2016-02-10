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    ​В расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения - РАСПИСАНИЕ

    Время в пути сократится с 48 до 40 минут

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ С учетом пожеланий и предложений пассажиров, а также плотности пассажиропотока с 15 февраля в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Об этом сообщил Report глава пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    Так, количество курсирующих по данному маршруту электропоездов будет увеличено до 12 пар, время в пути сократится с 48 до 40 минут.

    Таким образом, следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:00, 08:50, 14:30, 17:25, 18:20, 18:40, 19:15 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 06:50, 07:25, 07.45, 08:00, 08:50, 09:40, 15:50, 18:20, 19:30, 20:05, 20:40 и 21:00.

    Кроме того, в выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 18:20, 19:15, с Сумгайытской пассажирской станции - в 06:50, 07:25, 07:45, 19:30, 20:40.

    Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.

    РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 15.02.2015)

    Поезд № Время отбытия из Баку Направление Время прибытия в Сумгайыт Поезд № Время отбытия из Сумгайыта Направление Время прибытия в Баку
    6001 05:00 Баку-Сумгайыт 05:40 6002 06:50 Сумгайыт-Баку 07:30
    6003 05:20 Баку-Сумгайыт 06:00 6004 07:25 Сумгайыт-Баку 08:05
    6005 05:35 Баку-Сумгайыт 06:15 6006 07:45 Сумгайыт-Баку 08:25
    6007 05:50 Баку-Сумгайыт 06:30 6008 08:00 Сумгайыт-Баку 08:40
    6009 08:00 Баку-Сумгайыт 08:40 6010 08:50 Сумгайыт-Баку 09:30
    6011 08:50 Баку-Сумгайыт 09:30 6012 09:40 Сумгайыт-Баку 10:20
    6013 14:30 Баку-Сумгайыт 15:10 6014 15:50 Сумгайыт-Баку 16:30
    6015 17:25 Баку-Сумгайыт 18:05 6016 18:20 Сумгайыт-Баку 19:00
    6017 18:20 Баку-Сумгайыт 19:00 6018 19:30 Сумгайыт-Баку 20:10
    6019 18:40 Баку-Сумгайыт 19:20 6020 20:05 Сумгайыт-Баку 20:45
    6021 19:15 Баку-Сумгайыт 19:55 6022 20:40 Сумгайыт-Баку 21:20
    6023 19:50 Баку-Сумгайыт 20:30 6024 21:00 Сумгайыт-Баку 21:40
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