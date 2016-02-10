​В расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения - РАСПИСАНИЕ

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ С учетом пожеланий и предложений пассажиров, а также плотности пассажиропотока с 15 февраля в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Об этом сообщил Report глава пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

Так, количество курсирующих по данному маршруту электропоездов будет увеличено до 12 пар, время в пути сократится с 48 до 40 минут.

Таким образом, следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:00, 08:50, 14:30, 17:25, 18:20, 18:40, 19:15 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 06:50, 07:25, 07.45, 08:00, 08:50, 09:40, 15:50, 18:20, 19:30, 20:05, 20:40 и 21:00.

Кроме того, в выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 18:20, 19:15, с Сумгайытской пассажирской станции - в 06:50, 07:25, 07:45, 19:30, 20:40.

Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 15.02.2015)