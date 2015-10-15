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    В расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения

    Это мероприятие связано с увеличением плотности пассажиропотока

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ С 18 октября в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в последнее время в связи с увеличением плотности пассажиропотока, а также учитывая предложения пассажиров, интенсивность движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт увеличена, интервал между рейсами сокращен. Теперь электропоезда будут совершать 20 рейсов в течение дня, 10 рейсов из Баку в Сумгайыт, 10 - в обратном направлении.

    Таким образом, с 18 октября следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:0005:20, 05:35, 05:50, 08:30, 16:00, 17:35, 18:30, 19:00 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 07:0007:30, 07.45, 08:00, 09:30, 17:10, 18:40, 20:00, 20:50 и 21.20.

    В выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00 и 05:20, с Сумгайытской пассажирской станции - в 07:00 и 07:30.

    Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.


    РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 18.10.2015)

    Поезд № Время отбытия из Баку Направление Время прибытия в Сумгайыт Поезд № Время отбытия из Сумгайыта Направление Время прибытия в Баку
    6001 5-00 Баку-Сумгайыт 5-48 6002 7-00 Сумгайыт-Баку 7-48
    6003 5-20 Баку-Сумгайыт 6-08 6004 7-30 Сумгайыт-Баку 8-18
    6005 5-35 Баку-Сумгайыт 6-23 6006 7-45 Сумгайыт-Баку 8-33
    6007 5-50 Баку-Сумгайыт 6-38 6008 8-00 Сумгайыт-Баку 8-48
    6009 8-30 Баку-Сумгайыт 9-18 6010 9-30 Сумгайыт-Баку 10-18
    6011 16-00 Баку-Сумгайыт 16-48 6012 17-10 Сумгайыт-Баку 17-58
    6013 17-35 Баку-Сумгайыт 18-23 6014 18-40 Сумгайыт-Баку 19-28
    6015 18-30 Баку-Сумгайыт 19-18 6016 20-00 Сумгайыт-Баку 20-48
    6017 19-00 Баку-Сумгайыт 19-48 6018 20-50 Сумгайыт-Баку 21-38
    6019 19-50 Баку-Сумгайыт 20-38 6020 21-20 Сумгайыт-Баку 22-08
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