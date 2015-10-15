Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ С 18 октября в расписание электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт будут внесены изменения. Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в последнее время в связи с увеличением плотности пассажиропотока, а также учитывая предложения пассажиров, интенсивность движения электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт увеличена, интервал между рейсами сокращен. Теперь электропоезда будут совершать 20 рейсов в течение дня, 10 рейсов из Баку в Сумгайыт, 10 - в обратном направлении.

Таким образом, с 18 октября следующие по маршруту Баку-Сумгайыт электропоезда будут отбывать с Бакинской пассажирской станции в 05:00, 05:20, 05:35, 05:50, 08:30, 16:00, 17:35, 18:30, 19:00 и 19:50, с Сумгайытской пассажирской станции - 07:00, 07:30, 07.45, 08:00, 09:30, 17:10, 18:40, 20:00, 20:50 и 21.20.

В выходные и праздничные дни из-за низкой плотности пассажиров отменяются рейсы с Бакинской пассажирской станции в 05:00 и 05:20, с Сумгайытской пассажирской станции - в 07:00 и 07:30.

Об изменении расписания электропоездов граждане будут проинформированы посредством СМИ.





РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 18.10.2015)