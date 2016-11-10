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    В расписание электропоездов Баку-Сумгайыт будут внесены изменения

    Изменения вступят в силу 19 ноября

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ С 19 ноября электричка Баку-Сумгайыт-Баку будет совершать остановки также на станциях Баладжары и Хырдалан.

    Об этом сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, в связи с этим в расписание поезда вносятся изменения. Так, он будет отбывать из Бакинской пассажирской станции в 07:40, 08:15, 08:50, 16:00, 17:20, 18:00, 18:30, 19:00, 19:45 и 20:45, а из Сумгайытской пассажирской станции в 06:50, 07:20, 07.45, 08:00, 08:30, 09:10, 09:50, 17:00, 18:10 и 18:50.

    Отметим, что по выходным и праздничным дням не будут курсировать электрички 6002/6001, 6004/6003 и 6006/6005.

                                                     РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ БАКУ-СУМГАЙЫТ (с 19.11.2015)

    Поезд № Время отбытия из Баку Направление Время прибытия в Сумгайыт Поезд № Время отбытия из Сумгайыта Направление Время прибытия в Баку
    6001 07:40 Баку-Сумгайыт 08:20 6002 06:50 Сумгайыт-Баку 07:32
    6003 08:15 Баку-Сумгайыт 08:55 6004 07:20 Сумгайыт-Баку 08:02
    6005 08:50 Баку-Сумгайыт 09:30 6006 07:45 Сумгайыт-Баку 08:27
    6007 16:00 Баку-Сумгайыт 16:40 6008 08:00 Сумгайыт-Баку 08:42
    6009 17:20 Баку-Сумгайыт 18:00 6010 08:30 Сумгайыт-Баку 09:12
    6011 18:00 Баку-Сумгайыт 18:40 6012 09:10 Сумгайыт-Баку 09:52
    6013 18:30 Баку-Сумгайыт 19:10 6014 09:50 Сумгайыт-Баку 10:32
    6015 19:00 Баку-Сумгайыт 19:40 6016 17:00 Сумгайыт-Баку 17:42
    6017 19:45 Баку-Сумгайыт 20:25 6018 18:10 Сумгайыт-Баку 18:52
    6019 20:45 Баку-Сумгайыт 21:25 6020 18:50 Сумгайыт-Баку 19:32
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