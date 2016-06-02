​В рамках проекта транспортного коридора Север-Юг подписан протокол

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Сочи (Россия) проходит XI международный железнодорожный бизнес-форум. Азербайджан на форуме представляет делегация, возглавляемая председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым.

Как сообщил Report начальник пресс-службы АЖД Надир Азмамедов, в рамках форума сегодня состоялась трехсторонняя встреча главы АЖД Джавида Гурбанова, президента ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова и гендиректора Администрации Иранских железных дорог Мохсена Пирсеида Агаи.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития международного транспортного коридора Север-Юг, вопрос привлечения грузоперевозок по коридору. В ходе переговоров принято решение о создании Координационной комиссии по маршруту Север-Юг. В заключение встречи стороны подписали трехсторонний протокол.

На встрече принял участие глава концерна Государственных железных дорог Финляндии Микаэль Аро. В ходе переговоров обсуждался вопрос привлечения Финляндии к коридору Север-Юг.

Напомним, что 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге Россия, Иран и Индия заключили соглашение о международном транспортном коридоре Север-Юг. Соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года после прохождения внутренних процедур в указанных государствах. Азербайджан присоединился к соглашению в сентябре 2005 года.