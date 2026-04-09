    Инфраструктура
    • 09 апреля, 2026
    • 18:13
    В рамках подготовки к WUF13 предусмотрен мониторинг транспортного движения

    В Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на ряде маршрутов планируется мониторинг автомобильного движения для обеспечения безопасного и эффективного управления транспортными потоками.

    Как сообщили Report в Азербайджанской операционной компании WUF13, мониторинг охватит проспект Нефтчиляр, улицу Юсифа Сафарова, частично проспект Гейдара Алиева (до Сабунчинского моста), улицу Мехди Гусейна, проспект Ходжалы, улицу Рихарда Зорге, улицу Зарифы Алиевой, а также дороги в направлении Бакинского олимпийского стадиона, где пройдет мероприятие.

    В рамках мониторинга в ночь с 11 на 12 апреля с 01:30 до 03:30 планируется временно ограничить движение по ряду улиц и проспектов Баку.

    Водителей и других участников дорожного движения просят заранее планировать свои поездки на указанную дату, учитывать возможные заторы в указанных направлениях и использовать альтернативные маршруты.

    Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая текущего года.

    WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti monitorinq ediləcək

