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В рамках мероприятия CANSO в Каспий выпустили 5 тыс. мальков осетровых пород

В рамках мероприятия CANSO в Каспий выпустили 5 тыс. мальков осетровых пород В рамках Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO состоялась церемония выпуска 5000 мальков осетровых пород в их естественную среду обитания. Эта инициатива, предпринятая в Нефтчале, направлена на восстановление п
Инфраструктура
14 июня 2024 г. 11:22
В рамках мероприятия CANSO в Каспий выпустили 5 тыс. мальков осетровых пород

В рамках Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO состоялась церемония выпуска 5000 мальков осетровых пород в их естественную среду обитания. Эта инициатива, предпринятая в Нефтчале, направлена на восстановление популяции осетровых в Каспийском бассейне, которая находится под угрозой исчезновения.

Как передает Report, об этом сообщает ЗАО ”Азербайджанские Авиалинии“ (AZAL).

В мероприятии приняли участие представители AZAL, AZANS, CANSO, а также члены семей участников саммита. Совместные усилия организаций направлены на долгосрочное положительное влияние на экосистему Каспийского моря. Данная инициатива также демонстрирует их новое сотрудничество и приверженность к бережному отношению к окружающей среде и сохранению биоразнообразия.

Осетр занимает уникальное место в экосистеме Каспийского моря, являясь не только обитателем его глубин, но и источником одного из самых желанных деликатесов в мире – икры.

Всемирный саммит по аэронавигации и 28-е Ежегодное генеральное собрание CANSO проходил в Баку с 11 по 13 июня. В мероприятии приняло участие около 300 руководителей в области гражданской авиации из более чем 80 стран мира.

Сфокусированное на вопросах экологической устойчивости, мероприятие призвано привлечь внимание мировых лидеров индустрии управления воздушным движением, с целью принятия важных решений, обмена знаниями и ведения продуктивных диалогов.

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Версия на английском языке Фото5,000 sturgeons released into Caspian Sea as part of CANSO event
Версия на азербайджанском языке ФотоCANSO tədbiri çərçivəsində Xəzər dənizinə 5 min nərə balığı körpəsi buraxılıb

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