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В рамках COP29 пройдет министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт"

В рамках COP29 пройдет министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт" В рамках COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года, состоится министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт".
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 17:10
В рамках COP29 пройдет министерская встреча на тему Зеленый общественный транспорт

В рамках COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года, состоится министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт".

Как сообщает Report, об этом говорится на странице министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в социальной сети "X".

"В рамках визита в Китай мы встретились с Генеральным секретарем международного транспортного форума (BNF) Янг Тэ Кимом и обсудили вопросы председательства Азербайджана в BNF на 2025-2026 годы, приоритеты в этом направлении и сотрудничество с организацией. Был проведен обмен мнениями о предстоящей в рамках COP29министерской встрече на тему "Зеленый общественный транспорт", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Meeting of ministers on green public transport to be held within COP29
Версия на азербайджанском языке COP29 çərçivəsində “Yaşıl ictimai nəqliyyat” mövzusunda nazirlərin görüşü keçiriləcək

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