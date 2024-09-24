В рамках COP29 пройдет министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт"

В рамках COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года, состоится министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт".

В рамках COP29, которая состоится в Баку в ноябре этого года, состоится министерская встреча на тему "Зеленый общественный транспорт".

Как сообщает Report, об этом говорится на странице министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева в социальной сети "X".

"В рамках визита в Китай мы встретились с Генеральным секретарем международного транспортного форума (BNF) Янг Тэ Кимом и обсудили вопросы председательства Азербайджана в BNF на 2025-2026 годы, приоритеты в этом направлении и сотрудничество с организацией. Был проведен обмен мнениями о предстоящей в рамках COP29министерской встрече на тему "Зеленый общественный транспорт", - говорится в публикации.