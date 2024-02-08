В прошлом месяце в НАР было зарегистрировано более 700 объектов недвижимости

В январе этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было зарегистрировано 740 объектов недвижимости.

В январе этого года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) было зарегистрировано 740 объектов недвижимости.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики Автономной Республики.

Всего за прошедший месяц в госреестре прав собственности по Автономной Республике было зарегистрировано 740 объектов недвижимости. Составлены технические паспорта на 173 объекта недвижимости, план-размеры на 327 земельных участков, подготовлено и представлено правообладателям в общей сложности 500 технических документов.

В результате первичной регистрации, разделения и объединения 58 новообразованным объектам недвижимости были присвоены адреса.

С учетом обращений граждан за прошедший месяц было выдано 115 справок об ограничениях и обременениях имущества, в нотариальные конторы направлена электронная информация об ограничениях и обременениях имущества в 499 случаях.

В течение отчетного периода в электронные службы поступило 139 обращений от юридических и физических лиц, 145 обращений от нотариальных офисов.