В прошлом месяце между Баку и Нахчываном было перевезено более 7 тысяч пассажиров

В прошлом месяце между Баку и Нахчываном было перевезено более 7 тысяч пассажиров

В январе этого года по маршруту Нахчыван-Баку-Нахчыван было перевезено более 7 тыс. пассажиров.

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В январе этого года по маршруту Нахчыван-Баку-Нахчыван было перевезено более 7 тыс. пассажиров. Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Государственной транспортной службы при Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики. Согласно информации, министерство регулярно проводит встречи и мониторинги с гражданами и работает в направлении повышения показателей качества пассажирских перевозок. С этой целью количество рейсов из села Араз Бабекского района в направлении Нехрам-Бабек-Нахчыван увеличено до 6. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram