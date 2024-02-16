В прошлом месяце между Баку и Нахчываном было перевезено более 7 тысяч пассажиров

В январе этого года по маршруту Нахчыван-Баку-Нахчыван было перевезено более 7 тыс. пассажиров.
Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в пресс-службе Государственной транспортной службы при Министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.
Согласно информации, министерство регулярно проводит встречи и мониторинги с гражданами и работает в направлении повышения показателей качества пассажирских перевозок. С этой целью количество рейсов из села Араз Бабекского района в направлении Нехрам-Бабек-Нахчыван увеличено до 6.