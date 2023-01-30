В прошлом году в Нахчыване зарегистрировано более 7 500 объектов недвижимости

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 7 576 объектов недвижимости.

В прошлом году в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 7 576 объектов недвижимости.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по недвижимости и земельным вопросам Автономной республики, в городе Нахчыван зарегистрировано 3 205, в Шарурском районе - 1 592, в Бабекском районе - 1 110, в Ордубадском районе - 486, в Джульфинском районе - 471, в Шахбузском районе - 324, в Кянгярлинском районе - 269, в Садаракском районе - 119 объектов недвижимости (всего 7 576 объектов).

Из них 2 770 - земельные участки, 1 573 - квартиры, 2 983 - частные жилые дома, 13 - загородные дома, 104 - нежилые здания, 107 - нежилые участки, 26 - имущественный комплекс.