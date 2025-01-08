О нас

В прошлом году в Нахчыване отремонтировали свыше 63 км автомобильных дорог

В прошлом году в Нахчыване отремонтировали свыше 63 км автомобильных дорог За прошедший год в Нахчыванской АР капитально отремонтировано 63,35 км автомобильных дорог.
Инфраструктура
8 января 2025 г. 23:06
В прошлом году в Нахчыване отремонтировали свыше 63 км автомобильных дорог

За прошедший год в Нахчыванской АР капитально отремонтировано 63,35 км автомобильных дорог.

Об этом корреспонденту местного бюро Report заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруз Аскеров.

По его словам, работы были проведены в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

"В настоящее время работы продолжаются в поселке Алиабад Нахчывана и селе Тязякянд Шарурского района", - уточнил Б.Аскеров.

Он добавил, что в этом году агентство планирует провести ремонтные работы на нескольких улицах Нахчывана, а также других городах и районах автономной республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bəhruz Əsgərov: Ötən il ərzində Naxçıvanda 63,35 km avtomobil yolu əsaslı şəkildə təmir olunub

Другие новости из категории

Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
В Азербайджане утвержден Перечень предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном судне
В Азербайджане утвержден "Перечень предметов и веществ, запрещенных к перевозке на воздушном судне"
8 января 2025 г. 15:59
Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала
Кабмин Азербайджана утвердил правила признания зарубежных центров подготовки авиационного персонала
8 января 2025 г. 15:52
Завершается оформление документов для проверки судов Caspian Marine Services, удерживаемых в водах Эритреи
Завершается оформление документов для проверки судов Caspian Marine Services, удерживаемых в водах Эритреи
8 января 2025 г. 15:43
В Баку на улице Микаила Алиева снижено ограничение скорости
В Баку на улице Микаила Алиева снижено ограничение скорости
8 января 2025 г. 14:19
AYNA: Средний возраст машин такси снизился до 7 лет
AYNA: Средний возраст машин такси снизился до 7 лет
8 января 2025 г. 12:21
Госагентство: Завершается реконструкция участка трассы Алят-Астара-граница с Ираном
ФотоГосагентство: Завершается реконструкция участка трассы Алят-Астара-граница с Ираном
8 января 2025 г. 12:07
Пароходство: Задержанные в Африке суда не принадлежат ASCO
Пароходство: Задержанные в Африке суда не принадлежат ASCO
8 января 2025 г. 10:18
AZAL отменил сегодняшний рейс из Баку в Казань
AZAL отменил сегодняшний рейс из Баку в Казань
8 января 2025 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi