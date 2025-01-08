В прошлом году в Нахчыване отремонтировали свыше 63 км автомобильных дорог

За прошедший год в Нахчыванской АР капитально отремонтировано 63,35 км автомобильных дорог.

За прошедший год в Нахчыванской АР капитально отремонтировано 63,35 км автомобильных дорог.

Об этом корреспонденту местного бюро Report заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруз Аскеров.

По его словам, работы были проведены в рамках реализации "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

"В настоящее время работы продолжаются в поселке Алиабад Нахчывана и селе Тязякянд Шарурского района", - уточнил Б.Аскеров.

Он добавил, что в этом году агентство планирует провести ремонтные работы на нескольких улицах Нахчывана, а также других городах и районах автономной республики.