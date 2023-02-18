В прошлом году в Азербайджане отремонтировано более 800 км дорог

В 2022 году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана построило, реконструировало и отремонтировало 803,5 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

В 2022 году Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана построило, реконструировало и отремонтировало 803,5 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге в Зангиланском районе, посвященном проектам дорожной инфраструктуры, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях, и работам, выполненным в 2022 году.

По его словам, из них 234,3 км - это дороги республиканского значения, 398 км - местного значения, а 171,2 км - столичные дороги.

"Наряду с этим, продолжены работы по проектированию и строительству 19 автомобильных дорог общей протяженностью 2 241,5 километра, выполнению взрывных и земляных работ, связанных со строительством Лачынского международного аэропорта, за счет средств, выделенных Госагентству в рамках заложенных в госбюджете на 2022 год средств на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий", - сказал С.Мамедов.