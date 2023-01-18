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В прошлом году транзитные перевозки через Азербайджан увеличились на 75 процентов

В прошлом году транзитные перевозки через Азербайджан увеличились на 75 процентов В прошлом году транзит через Азербайджан увеличился на 75 процентов. И это благодаря не только инфраструктуре, но и правильному управлению. И принятые меры позволяют ускорить процесс перевозки грузов, устранить бюрократические препятствия и сделать процес
Инфраструктура
18 января 2023 г. 20:32
В прошлом году транзитные перевозки через Азербайджан увеличились на 75 процентов
Ильхам Алиев

В прошлом году транзит через Азербайджан увеличился на 75 процентов. И это благодаря не только инфраструктуре, но и правильному управлению. И принятые меры позволяют ускорить процесс перевозки грузов, устранить бюрократические препятствия и сделать процесс более привлекательным физически.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Подчеркнув, что важным моментом является также тарифная политика, глава государства сказал: «Так как здесь требуется объединение усилий многих стран. При наличии согласованной тарифной политики ни одна страна не сможет искусственно увеличить свою прибыль. Мы должны научиться видеть общую выгоду. Чем больше грузов пересекает нашу территорию, тем больше выгоды мы получаем, тем больше рабочих мест мы создаем. Я знаю, что Китай инициировал и уже начал реализацию нового проекта — строительство железнодорожной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Этот маршрут также направлен к нашему пункту назначения - к Каспийскому морю. Это очень важный дополнительный маршрут поставок. У Среднего коридора светлое будущее».

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Last year, the transits through Azerbaijan increased by 75%
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycan ərazisindən tranzit daşımalar 75 faiz artıb

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