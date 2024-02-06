В прошлом году пассажиропоток на автобусах BakuBus вырос на 15%

В прошлом году автобусами, принадлежащими ООО "Bakubus", осуществляющим пассажирские перевозки в Баку, перевезено 123 млн 673 тыс. 912 пассажиров.

В прошлом году автобусами, принадлежащими ООО "Bakubus", осуществляющим пассажирские перевозки в Баку, перевезено 123 млн 673 тыс. 912 пассажиров.

Об этом Report сообщили в компании.

Согласно информации, это на 15% больше, чем в 2022 году.

Автобусы, принадлежащие компании, перевезли 107 млн 138 тыс. 073 пассажира в 2022 году и 85 млн 837 тыс. 887 пассажиров в 2021 году. Это также на 25% и 13% больше в годовом сравнении соответственно.

А в 2020 году количество пассажиров, перевезенных автобусами BakuBus, составило 75 млн 703 тыс. 741.