В прошлом году около 2 тыс. граждан получили свидетельства о праве на собственность

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Государственный комитет по имущественным вопросам выдал 1600 гражданам свидетельства о праве на собственность.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу комитета, на данную тему на посвященном итогам 2014 года совещании выступил председатель комитета Керем Гасанов.

По его словам, в прошлом году основная деятельность комитета была направлена на расширение применения информационных технологий и электронных услуг, оказание гражданам более удобных и качественных услуг.

К.Гасанов сказал, что 2014 год запомнился также применением онлайн и мобильных офисных услуг по стране: "В прошлом году кампанию провели в Саатлы, Шемкире, Абшероне, Джалилабаде, Габале и Шеки. В целом документы около 1600 граждан были заменены на купчую из госреестра".

В своем выступлении председатель комитета также затронул указ президента страны Ильхама Алиева от 13 января 2015 года, подтверждающий список документов, требующийся для регистрации недвижимости. Было отмечено, что данным указом связанные с регистрацией госимущества правовое обеспечение и законодательная база были усовершенствованы.