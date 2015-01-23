В прошлом году объем грузоперевозок в Азербайджане возрос на 2%, а пассажирских перевозок - на 5%

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ По сравнению с 2013 годом, в прошлом году в транспортном секторе Азербайджана грузоперевозки возросли на 1,9%, а пассажирская перевозка на 4,7%.

Как сообщили Report в Госкомстате, в 2014 году транспортными предприятиями и действующими в области автомобильного транспорта физическими лицами перевезено 222,0 млн. тонн груза и 1,8 млрд. пассажиров.

В отчетный год 9,8% перевезенного груза приходится на долю железнодорожного транспорта, 58,0% - автомобильного транспорта, 27,7% - транспортировку через трубопроводы. За тот же период 88,0% пассажиров воспользовались автомобильным транспортом, а 11,8% - услугами метро.