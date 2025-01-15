В прошлом году инвестиции в основной капитал в НАР выросли более чем на 62%

В прошлом году инвестиции в основной капитал в НАР выросли более чем на 62%

В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Нахчыванской Автономной Республики из всех финансовых источников было направлено в основной капитал 270 млн 573 тыс. 800 манатов.

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В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Нахчыванской Автономной Республики из всех финансовых источников было направлено в основной капитал 270 млн 573 тыс. 800 манатов. Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Автономной Республики. Отмечается, что это на 62,3% больше показателя годичной давности. Из использованных средств 38 млн 518 тыс. 100 манатов или 14,3% были направлены в сферу производства продукции, 40 млн 940 тыс. 200 манатов или 15,1% - в сферу услуг, 191 млн 115 тыс. 500 манатов или 70,6% - на строительство жилых домов. При этом 230 млн 573 тыс. 400 манатов или 85,2% инвестиций в основной капитал пришлось на строительно-монтажные работы, что на 68,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram