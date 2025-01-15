О нас

В прошлом году инвестиции в основной капитал в НАР выросли более чем на 62%

В прошлом году инвестиции в основной капитал в НАР выросли более чем на 62% В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Нахчыванской Автономной Республики из всех финансовых источников было направлено в основной капитал 270 млн 573 тыс. 800 манатов.
Инфраструктура
15 января 2025 г. 14:31
В прошлом году инвестиции в основной капитал в НАР выросли более чем на 62%

В 2024 году на развитие экономики и социальной сферы Нахчыванской Автономной Республики из всех финансовых источников было направлено в основной капитал 270 млн 573 тыс. 800 манатов.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственном комитете статистики Автономной Республики.

Отмечается, что это на 62,3% больше показателя годичной давности.

Из использованных средств 38 млн 518 тыс. 100 манатов или 14,3% были направлены в сферу производства продукции, 40 млн 940 тыс. 200 манатов или 15,1% - в сферу услуг, 191 млн 115 тыс. 500 манатов или 70,6% - на строительство жилых домов.

При этом 230 млн 573 тыс. 400 манатов или 85,2% инвестиций в основной капитал пришлось на строительно-монтажные работы, что на 68,1% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən il Naxçıvanda əsas kapitala vəsait qoyuluşu 62 %-dən çox artıb

Экслюзивные новости

Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi