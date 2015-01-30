В прошлом году Госкомитетом по имущественным вопросам создано 14 новых электронных услуг

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В прошлом году Государственным комитетом по имущественным вопросам в портале "Электронное правительство" создано 14 новых электронных услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу комитета, официальные представители структуры отмечают, что в настоящее время граждане пользуются 31 электронной услугой, 4 из которых информативные, а 27 интерактивные. 14 из них созданы в 2014 году.

По информации, все электронные услуги интегрированы в портал "Электронное правительство". В целом, до сих пор в структуры комитета поступило более 158 тыс. электронных обращений.

На совещании коснулись также вопроса применения нового реестра адресов. По информации, с 1 марта прошлого года к применению Информационной системы адресного реестра приступили на 60 улицах по Сабаильскому, Ясамальскому, Бинагадинскому, Хатаинскому, Наримановскому, Низаминскому районам. С этой целью информационные системы госорганов интегрируются в Информационную систему адресного реестра.