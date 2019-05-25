В прошлом году через Бакинский порт перевезено около 4 млн тонн грузов

В прошлом году через новый Бакинский порт, расположенный в поселке Алят Гарадагского района Баку, было перевезено около 4 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

"Мы ожидаем, что этот показатель немного увеличится в этом году. В настоящее время основные перевозки осуществляются в направлении Туркменистана и Казахстана. 85% операций являются транзитными", - сказал Т.Зиядов.