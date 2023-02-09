В прошлом году АЖД перевезли по Среднему коридору около 4 млн тонн грузов

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2022 году перевезло 3,9 млн тонн грузов по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2022 году перевезло 3,9 млн тонн грузов по Среднему коридору (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это на полмиллиона тонн больше по сравнению с 2021 годом.

Об этом говорилось на заседании Международной ассоциации Транскаспийского международного транспортного маршрута в Казахстане.

Было отмечено, что в 2017-2022 годах по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) было перевезено 1 млн 347 тыс. 585 тонн грузов, только в прошлом году - 432 тыс. 284 тонны грузов.

Напомним, что в 2022 году АЖД перевезено 18,7 млн тонн грузов, 7,5 млн тонн которых пришлись на транзитные перевозки. Это на 63% больше, чем в предыдущем году.