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В прошлом году "Азербайджанские авиалинии" перевезли в Грузию более 70 тыс. пассажиров

В прошлом году "Азербайджанские авиалинии" перевезли в Грузию более 70 тыс. пассажиров
Инфраструктура
18 января 2022 г. 19:48
В прошлом году Азербайджанские авиалинии перевезли в Грузию более 70 тыс. пассажиров

В прошлом году ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) перевезли в Грузию 70 154 пассажира.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в ежегодном отчете Агентства гражданской авиации Грузии.

Согласно документу, в 2021 году доля национального авиаперевозчика Азербайджана на авиационном рынке Грузии составила 2,9%.

В годовом сравнении количество пассажиров, летающих AZAL из Азербайджана в соседнюю страну, увеличилось в 3,6 раза. В 2020 году пассажирские перевозки из-за пандемии коронавируса осуществлялись только в I квартале.

Из-за пандемии полеты между Азербайджаном и Грузией были приостановлены с марта 2020 года в течение года. Дочерняя компания AZAL - Buta Airways возобновила полеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку с 19 марта 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın ötən il Gürcüstana daşıdığı sərnişinlərin sayı açıqlanıb

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