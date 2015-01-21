В прошлом году Азербайджан увеличил производство автомобилей

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ В 2014 году в Азербайджане выпущен 1861 автомобиль.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный год производство грузовых автомобилей составило 284 ед., плуга - 942 ед., тракторов - 1265 ед.

Таким образом, по сравнению с 2013 годом, производство легковых автомобилей возросло в 4,4 раза, грузовых автомобилей - на 15,4%, плуга - на 33,4%, тракторов - 71,2%.

Отметим, что в настоящее время автомобили выпускаются в Нахчыване, Гяндже и Шемахе.

По информации из Государственного таможенного комитета, в 2014 году в Азербайджан доставлено 63638 транспортных средств. За последний год импорт автомобилей сократился на 39,3%.

90,9% (57615 ед.) импортированных в страну в отчетный год автомобилей составили транспортные средства по пассажироперевозкам и другие моторные транспортные средства. В статистике годового импорта этих автомобилей наблюдалось сокращение на 39%.

Таким образом, в течение года импорт автомобилей в Азербайджан почти в 31 раз превысел местное производство.