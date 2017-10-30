В проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс инвестировано 10 млрд долларов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На начальном этапе по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БTК) планируется перевозить 1 млн пассажиров и 4 млн тонн грузов.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на официальной церемонии открытия БТК в Баку.

По словам Квирикишвили, в будущем эта цифра будет увеличена в несколько раз: "В последующие годы пассажироперевозки по этому маршруту увеличатся до 6 млн человек, грузоперевозки – до 20 млн тонн".

Выступая на мероприятии, премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев сообщил, что БТК сократит сроки перевозок из Азии в Европу: "В проект БТК инвестировано более 10 млрд долларов. Этот проект еще больше сократит сроки перевозок между Азией и Европой".