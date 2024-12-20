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В продажу поступят билеты на январские автобусные рейсы в Карабах

В продажу поступят билеты на январские автобусные рейсы в Карабах Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 25 декабря в 11:00.
Инфраструктура
20 декабря 2024 г. 11:48
В продажу поступят билеты на январские автобусные рейсы в Карабах

Билеты на январь на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 25 декабря в 11:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Граждане могут приобрести билеты на рейсы Баку-Шуша, Ахмедбейли-Шуша, Баку-Агдам и Барда-Агдам на портале www.yolumuzqarabaga.az.

Билеты на рейсы Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, Барда-Ханкенди и Баку-Лачын можно приобрести онлайн на портале https://biletim.az/.

Для приобретения билетов гражданам необходимо ввести в систему данные своего удостоверения личности. Билет может быть использован только самим владельцем удостоверения личности, его передача другому лицу запрещена.

Первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день осуществлено 1 514 рейсов, освобожденные территории посетили 38 211 пассажиров.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə yanvar ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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