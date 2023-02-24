В продажу поступят билеты на мартовские автобусные рейсы в Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на март поступят в продажу 25 февраля в 15:00.

Билеты на запланированные в марте регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории поступят в продажу 25 февраля в 15:00.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные удостоверения личность покупателя. Билет может быть использован только приобретшим, его нельзя передать другому лицу.

Сообщается, что билетная система интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов, и при приобретении билета пассажирам также выдается разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории. Это разрешение действительно только для покупателя билета.

Отметим, что организация первых регулярных автобусных рейсов на освобожденные от оккупации территории стартовала 24 января прошлого года.