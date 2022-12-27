В продажу поступят билеты на январь на автобусные рейсы в Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на январь поступят в продажу 28 декабря в 16:00.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в целях обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных по ним продажа билетов осуществляется в режиме онлайн через портал
Пассажиры должны заранее забронировать билеты в обе стороны.
Для приобретения билета необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.
Напомним, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января.