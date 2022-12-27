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В продажу поступят билеты на январь на автобусные рейсы в Карабах

В продажу поступят билеты на январь на автобусные рейсы в Карабах Билеты на регулярные автобусные рейсы на январь, организуемые Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 28 декабря в 16:00.
Инфраструктура
27 декабря 2022 г. 15:09
В продажу поступят билеты на январь на автобусные рейсы в Карабах

Билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Агентством наземного транспорта при Министерстве цифрового развития и транспорта, на освобожденные от оккупации территории на январь поступят в продажу 28 декабря в 16:00.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в целях обеспечения систематизации пассажирских перевозок и формирования базы данных по ним продажа билетов осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Пассажиры должны заранее забронировать билеты в обе стороны.

Для приобретения билета необходимо ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.

Напомним, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə növbəti ay üçün biletlər satışa çıxarılır

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