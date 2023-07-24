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В продажу поступят билеты на августовские автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории

В продажу поступят билеты на августовские автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории Билеты на августовские регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Азербайджанским агентством наземного транспорта (ААНТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 26 июля в 11:00.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 13:21
В продажу поступят билеты на августовские автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории

Билеты на августовские регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории, организуемые Азербайджанским агентством наземного транспорта (ААНТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 26 июля в 11:00.

Как сообщили Report в министерстве, пассажиры приобрести билеты на поездки по определенным маршрутным линиям онлайн посредством портала www.yolumuzqarabaga.az.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, которые содержатся в удостоверяющем их личность документе. Каждый билет может быть использован только идентифицированным владельцем удостоверения личности. После покупки билета его передача другому лицу невозможна.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день в общей сложности выполнено 585 рейсов, освобожденные территории посетило 23 894 пассажира.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağa avtobus reyslərinə avqust ayı üçün biletlər satışa çıxarılır

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