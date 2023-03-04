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В продажу поступили билеты на скорый поезд Баку-Габала-Баку

В продажу поступили билеты на скорый поезд Баку-Габала-Баку Билеты на скорый пассажирский поезд Баку-Габала-Баку поступили в продажу с 4 марта.
Инфраструктура
4 марта 2023 г. 15:05
В продажу поступили билеты на скорый поезд Баку-Габала-Баку

Билеты на скорый пассажирский поезд Баку-Габала-Баку поступили в продажу с 4 марта.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Скорый пассажирский поезд начнет следовать по маршруту Баку-Габала-Баку с 18 марта.

Стоимость проезда в одну сторону по маршруту составляет 14 манатов для стандартного класса, 31 манат для бизнес-класса и 93 маната для первого класса. Билеты можно приобрести в кассах Бакинского железнодорожного вокзала или онлайн на сайте АЖД.

"Что касается расписания движения, поезд будет отправляться из Баку в Габалу каждую субботу в 08:00 и прибывать в 11: 20. А по маршруту Габала-Баку поезд будет отправляться каждое воскресенье в 19:00 и прибывать на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:20",- заявили в АЖД.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə biletlər satışa çıxarılıb - QİYMƏTLƏR AÇIQLANIB

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