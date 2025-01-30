О нас

В пригородах Баку планируется восстановить 4 железнодорожные линии

В пригородах Баку планируется восстановить 4 железнодорожные линии В целях улучшения железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и его окрестностях до 2030 года предусмотрено восстановление четырех железнодорожных линий.
Инфраструктура
30 января 2025 г. 21:05
В пригородах Баку планируется восстановить 4 железнодорожные линии

С целью улучшения железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и его окрестностях до 2031 года предусмотрено восстановление четырех железнодорожных линий.

Как сообщает Report, об этом говорится в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в 2026-2028 годах планируется разработка проектно-сметной документации и составление графика работ по реконструкции системы электроснабжения и сигнализации в рамках восстановления железнодорожной линии Бакиханов-Бина-Гала.

Восстановление линии Ени Сураханы-Говсан запланировано на 2026-2027гг, линии Забрат-Маштага-Баглар — на 2028-2030гг, а линии Гюздек-Гарадаг — на 2027-2029гг.

Кроме того, в 2025-2027гг планируется модернизация линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, в 2026-2028гг — Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

В программе указано, что Абшеронская кольцевая железная дорога, являющаяся ключевой транспортной артерией для жителей Баку, Сумгайыта и всего Абшеронского полуострова, была полностью введена в эксплуатацию в 2020 году. Она состоит из двух участков: Баку пассажирская — Биладжары— Сумгайыт и Баку пассажирская — Сабунчи — Сумгайыт, а общая протяженность кольцевой линии составляет 198 километров. За последние 20 лет по этой линии совершено 38 млн поездок, с момента полного введения в эксплуатацию пассажиропоток увеличился в 5 раз, при среднем годовом темпе роста в 48%. В 2024 году на железной дороге было зафиксировано более 8 млн пассажирских поездок, что на 1,4 млн больше по сравнению с 2023 годом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıətrafı ərazilərdə 4 dəmir yolu xəttinin bərpası planlaşdırılır

Другие новости из категории

Из поселка Гаджи Зейналабдин будет построена автомагистраль в Сальян
Из поселка Гаджи Зейналабдин будет построена автомагистраль в Сальян
30 января 2025 г. 21:05
Будет усовершенствовано транспортное сообщение с центром Хырдалана
Будет усовершенствовано транспортное сообщение с центром Хырдалана
30 января 2025 г. 21:04
В Баку за 5 лет введут в строй новые автодороги
В Баку за 5 лет введут в строй новые автодороги
30 января 2025 г. 20:58
В Баку будет усовершенствована транспортная развязка 20 Января
В Баку будет усовершенствована транспортная развязка 20 Января
30 января 2025 г. 20:55
В Азербайджане с 2026г планируется производство до 250 электробусов в год
В Азербайджане с 2026г планируется производство до 250 электробусов в год
30 января 2025 г. 20:30
В Баку планируется строительство 51 новой станции метро
В Баку планируется строительство 51 новой станции метро
30 января 2025 г. 20:27
В Баку число автомобилей достигло 320 на 1 тыс. человек
В Баку число автомобилей достигло 320 на 1 тыс. человек
30 января 2025 г. 20:23
В Азербайджане установлены лимиты на количество электросамокатов в Баку и регионах
В Азербайджане установлены лимиты на количество электросамокатов в Баку и регионах
30 января 2025 г. 19:06
АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов
АЖД: В 2024 году зафиксировано 46 случаев опасных действий в отношении пассажирских и грузовых поездов
30 января 2025 г. 18:27
Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане
Названы сроки реализации проекта по модернизации водоснабжения в Азербайджане
30 января 2025 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi