В пригородах Баку планируется восстановить 4 железнодорожные линии

В целях улучшения железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и его окрестностях до 2030 года предусмотрено восстановление четырех железнодорожных линий.

С целью улучшения железнодорожной транспортной инфраструктуры в Баку и его окрестностях до 2031 года предусмотрено восстановление четырех железнодорожных линий.

Как сообщает Report, об этом говорится в Госпрограмме по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025-2030 годы, утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, в 2026-2028 годах планируется разработка проектно-сметной документации и составление графика работ по реконструкции системы электроснабжения и сигнализации в рамках восстановления железнодорожной линии Бакиханов-Бина-Гала.

Восстановление линии Ени Сураханы-Говсан запланировано на 2026-2027гг, линии Забрат-Маштага-Баглар — на 2028-2030гг, а линии Гюздек-Гарадаг — на 2027-2029гг.

Кроме того, в 2025-2027гг планируется модернизация линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт, в 2026-2028гг — Баку-Пиршагы-Сумгайыт.

В программе указано, что Абшеронская кольцевая железная дорога, являющаяся ключевой транспортной артерией для жителей Баку, Сумгайыта и всего Абшеронского полуострова, была полностью введена в эксплуатацию в 2020 году. Она состоит из двух участков: Баку пассажирская — Биладжары— Сумгайыт и Баку пассажирская — Сабунчи — Сумгайыт, а общая протяженность кольцевой линии составляет 198 километров. За последние 20 лет по этой линии совершено 38 млн поездок, с момента полного введения в эксплуатацию пассажиропоток увеличился в 5 раз, при среднем годовом темпе роста в 48%. В 2024 году на железной дороге было зафиксировано более 8 млн пассажирских поездок, что на 1,4 млн больше по сравнению с 2023 годом.