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В пригородах Баку будут курсировать 9-метровые автобусы

В пригородах Баку будут курсировать 9-метровые автобусы За последние 5 лет было введено в эксплуатацию 15 новых пригородных линий
Инфраструктура
28 апреля 2021 г. 13:26
В пригородах Баку будут курсировать 9-метровые автобусы

До сих пор деятельность перевозчики в Баку оптимизированы на 51%.

Об этом сообщил Report председатель Правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.

"Только в прошлом году деятельность 21% перевозчиков были оптимизированы. Наша цель - вывести Баку в первую десятку европейских городов как по доступности общественного транспорта, так и по его мобильности. Перевозка пассажиров в пригороды является одним из важных вопросов. Предполагается, что 9-метровые автобусы будут курсировать в этих направлениях. За последние 5 лет было введено в эксплуатацию 15 новых пригородных линий. В среднем этими линиями воспользовались 665 тыс. пассажиров", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakının qəsəbələrinə 9 metrlik avtobuslar işləyəcək

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