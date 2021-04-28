В пригородах Баку будут курсировать 9-метровые автобусы

За последние 5 лет было введено в эксплуатацию 15 новых пригородных линий

До сих пор деятельность перевозчики в Баку оптимизированы на 51%.

Об этом сообщил Report председатель Правления Бакинского транспортного агентства (BNA) Вусал Керимли.

"Только в прошлом году деятельность 21% перевозчиков были оптимизированы. Наша цель - вывести Баку в первую десятку европейских городов как по доступности общественного транспорта, так и по его мобильности. Перевозка пассажиров в пригороды является одним из важных вопросов. Предполагается, что 9-метровые автобусы будут курсировать в этих направлениях. За последние 5 лет было введено в эксплуатацию 15 новых пригородных линий. В среднем этими линиями воспользовались 665 тыс. пассажиров", - отметил он.