В прибрежном поселке Баку ограничат движение автомобилей

С 09:00 31 августа до 20:00 2 сентября на улице Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку (участок от въезда до выезда на автомобильную дорогу Баку-Алят–Газах-государственная граница с Грузией) будет ограничено движение транспортных сред

С 09:00 31 августа до 20:00 2 сентября на улице Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку (участок от въезда до выезда на автомобильную дорогу Баку-Алят–Газах-государственная граница с Грузией) будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничение движения связано с ремонтными работами.

Госагентство советует водителям использовать альтернативные дороги соответственно направлению движения и приносит извинения за временные неудобства.