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В прибрежном поселке Баку ограничат движение автомобилей

В прибрежном поселке Баку ограничат движение автомобилей С 09:00 31 августа до 20:00 2 сентября на улице Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку (участок от въезда до выезда на автомобильную дорогу Баку-Алят–Газах-государственная граница с Грузией) будет ограничено движение транспортных сред
Инфраструктура
30 августа 2022 г. 17:54
В прибрежном поселке Баку ограничат движение автомобилей

С 09:00 31 августа до 20:00 2 сентября на улице Магеррама Сеидова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку (участок от въезда до выезда на автомобильную дорогу Баку-Алят–Газах-государственная граница с Грузией) будет ограничено движение транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ограничение движения связано с ремонтными работами.

Госагентство советует водителям использовать альтернативные дороги соответственно направлению движения и приносит извинения за временные неудобства.

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Версия на азербайджанском языке Bakının Sahil qəsəbəsində avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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