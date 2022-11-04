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В праздники по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

В праздники по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут курсировать дополнительные поезда ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) выделило два дополнительных рейса на железнодорожной линии Баку-Гянджа-Баку
Инфраструктура
4 ноября 2022 г. 14:26
В праздники по маршруту Баку-Гянджа-Баку будут курсировать дополнительные поезда

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) выделило два дополнительных рейса на железнодорожной линии Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщили Report в АЖД, дополнительные рейсы выделены с учетом роста пассажиропотока в праздничные дни.

Было отмечено, что все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" переходят на усиленный режим работы в по случаю 8 ноября - Дня Победы и 9 ноября - Дня государственного флага.

Дополнительный рейс отправится из Баку 6 ноября в 08:15 и прибудет в Гянджу в 11:55. Второй дополнительный рейс отправится из Гянджи 9 ноября в 17:30 и прибудет в Баку в 21:05.

В графике движения скорого поезда Баку-Гянджа-Баку изменений нет.

Напомним, что электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в праздничные дни по графику выходных дней.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Gəncə-Bakı dəmir yolu xətti üzrə iki əlavə reys təyin edilib

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