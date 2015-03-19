​В праздники на основных столичных дорогах будут проводиться ремонтные работы

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В дни праздника "Новруз" ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта будет работать в усиленном режиме. Учитывая, что по сравнению с рабочими днями, в праздничные дни плотность автомобилей на дорогах бывает значительно меньше, предусмотренные ремонтные работы на дорогах будут продолжены.

Об этом Report заявили из пресс-службы ОАО "Азерйолсервис".

По информации, в частности планируется обновление асфальтового покрытия на отрезке от Центра Гейдара Алиева до Главного управления полиции города Баку, обновление температурных швов в части путепроводов от Хуторского круга в направлении Беюк Шор на месте пересечения проспекта Зии Буньядова с проспектами Азадлыг и Ататюрк. Планируется также завершить ныне проводимые ремонтные работы.

Кроме того, в праздничные дни в центральном аппарате "Азерйолсервис" организуют круглосуточное дежурство для контроля за ситуацией на дорогах и регистрации проведенной работы. При необходимости можно связаться с дежурными, позвонив по тел. 012-493-76-17, 012-499-79-14.