​В праздничные дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать посменно

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ С 29 декабря до окончания праздничных дней, приуроченных к Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать посменно. Основная плотность пассажиров ожидается 29 и 30 декабря.

Об этом Report сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, билеты уже проданы, однако пассажиры смогут приобрести их и в праздничные дни: "В соответствии с количеством пассажиров к поездам добавят дополнительные вагоны. Хочу отметить, что основная плотность пассажиров наблюдается в западном направлении".

Начальник пресс-службы также добавил, что погранично-пропускные пункты также будут работать в усиленном режиме.