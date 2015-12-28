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    ​В праздничные дни ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать посменно

    Большинство билетов уже продано

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ С 29 декабря до окончания праздничных дней, приуроченных к Новому году и Дню солидарности азербайджанцев мира, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" будет работать посменно. Основная плотность пассажиров ожидается 29 и 30 декабря.

    Об этом Report сообщил начальник пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

    По его словам, билеты уже проданы, однако пассажиры смогут приобрести их и в праздничные дни: "В соответствии с количеством пассажиров к поездам добавят дополнительные вагоны. Хочу отметить, что основная плотность пассажиров наблюдается в западном направлении".

    Начальник пресс-службы также добавил, что погранично-пропускные пункты также будут работать в усиленном режиме.  

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