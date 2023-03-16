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В праздничные дни в режим работы Бакинского метро внесут изменения

В праздничные дни в режим работы Бакинского метро внесут изменения В предстоящие праздничные дни в связи с Новрузом в режим работы Бакинского метро внесут изменения.
Инфраструктура
16 марта 2023 г. 10:11
В праздничные дни в режим работы Бакинского метро внесут изменения

В предстоящие праздничные дни в связи с Новрузом в режим работы Бакинского метро внесут изменения.

Report сообщает об этом со ссылкой на структуру.

19-21 марта интервал между поездами, движущимися от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая", составит 2,5 минуты, 22-24 марта - 3 минуты. Интервал между поездами от станции "28 Мая" до станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" увеличится в два раза.

При необходимости на линию будут выпущены дополнительные поезда.

График движения поездов до станции "Бакмил" и в обратном направлении 19-21 марта будет соответствовать субботнему графику движения, а 22-24 марта – воскресному.

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Версия на азербайджанском языке Bakı metrosu bayram günlərinə iş rejimini açıqlayıb

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