В праздничные дни в Баку будут организованы дополнительные экспресс-маршруты

Бакинское транспортное агентство при Исполнительной власти города Баку приняло решение об организации экспресс-маршрутов по двум направлениям от Приморского национального парка в праздничные дни.

Бакинское транспортное агентство при Исполнительной власти города Баку приняло решение об организации в праздничные дни экспресс-маршрутов от Приморского национального парка по двум направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, это маршруты от Приморского национального парка до станции метро "20 Января" и от Приморского национального парка до станции метро "Ази Асланов". Остановка автобусов находится напротив Park Bulvar.

В связи с праздничными мероприятиями автобусы на регулярных маршрутах будут курсировать до поздней ночи.