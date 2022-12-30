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В праздничные дни в Баку будут организованы дополнительные экспресс-маршруты

В праздничные дни в Баку будут организованы дополнительные экспресс-маршруты Бакинское транспортное агентство при Исполнительной власти города Баку приняло решение об организации экспресс-маршрутов по двум направлениям от Приморского национального парка в праздничные дни.
Инфраструктура
30 декабря 2022 г. 16:31
В праздничные дни в Баку будут организованы дополнительные экспресс-маршруты

Бакинское транспортное агентство при Исполнительной власти города Баку приняло решение об организации в праздничные дни экспресс-маршрутов от Приморского национального парка по двум направлениям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Согласно информации, это маршруты от Приморского национального парка до станции метро "20 Января" и от Приморского национального парка до станции метро "Ази Асланов". Остановка автобусов находится напротив Park Bulvar.

В связи с праздничными мероприятиями автобусы на регулярных маршрутах будут курсировать до поздней ночи.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bayram günlərində əlavə ekspres marşrut xətləri təşkil ediləcək

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