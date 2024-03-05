В праздничные дни по маршруту Баку-Габала будут назначены дополнительные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку для удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с праздником Новруз.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило 10 дополнительных рейсов по маршруту Баку-Габала-Баку для удовлетворения растущего пассажиропотока в связи с праздником Новруз.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

В расписание движения пассажирских поездов, движущихся по маршруту Баку-Габала-Баку, внесены изменения.

20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта поезд будет отправляться из Бакинского железнодорожного вокзала в Габалу ежедневно в 07:30, а с Габалинского железнодорожного вокзала в Баку в 19:00.

В настоящее время поезда Баку-Габала-Баку курсируют по субботам и воскресеньям.