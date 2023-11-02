В праздничные дни по маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные железнодорожные рейсы

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустит дополнительные железнодорожные рейсы из Баку в Агстафу вечером и из Агстафы в Баку утром в предстоящие праздничные дни.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" запустит дополнительные железнодорожные рейсы из Баку в Агстафу вечером и из Агстафы в Баку утром в предстоящие праздничные дни.

Об этом Report сообщили в акционерном обществе.

Согласно информации, с 7 по 11 ноября поезд отправится из Баку в 23:55, и прибудет в Агстафу в 06:40. С 8 по 12 ноября отправится из Агстафы в 09:00, прибудет в Баку в 15:50.

Напомним, что поезд Баку-Агстафа-Баку по традиционному графику отправляется из Баку в 08:45, прибывает в Агстафу в 13:46. В обратном направлении поезд отправляется в Баку в 17:30, и прибывает в 22:35.