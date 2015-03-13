В праздничные дни некоторые столичные дороги будут закрыты

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В целях обновления асфальтового покрытия некоторых дорог в праздничные дни (22-28 марта) поэтапно будет ограничено движение транспорта на столичных дорогах - улицах Мехти Гусейна, Шейха Шамиля и Буньяда Сардарова.

Как сообщает Report, информация об этом поступила в Центр интеллектуального управления транспортом из бакинской мэрии.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в частности, улицей Теймура Алиева.