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    В праздничные дни некоторые столичные дороги будут закрыты

    Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В целях обновления асфальтового покрытия некоторых дорог в праздничные дни (22-28 марта) поэтапно будет ограничено движение транспорта на столичных дорогах - улицах Мехти Гусейна, Шейха Шамиля и Буньяда Сардарова.

    Как сообщает Report, информация об этом поступила в Центр интеллектуального управления транспортом из бакинской мэрии.

    Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в частности, улицей Теймура Алиева.

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