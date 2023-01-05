В праздничные дни из Баку в регионы совершено более 2,2 тыс. автобусных рейсов

В праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы совершено 2 235 автобусных рейсов, перевезено 64 195 пассажиров.

В праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы совершено 2 235 автобусных рейсов, перевезено 64 195 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Агентстве заявили, что если в обычные дни в выполнении рейсов бывают задействованы около 200 автобусов, то в праздничные дни на линии были дополнительно выпущены 635 автобусов.

"По поручению Агентства наземного транспорта с 28 декабря прошлого года до сегодняшнего дня все автовокзалы работали в усиленном режиме. Особое внимание уделялось интервалу между автобусами, соблюдению водителями правил безопасности при пассажироперевозках", - отметили в Агентстве.