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В праздничные дни из Баку в регионы совершено более 2,2 тыс. автобусных рейсов

В праздничные дни из Баку в регионы совершено более 2,2 тыс. автобусных рейсов В праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы совершено 2 235 автобусных рейсов, перевезено 64 195 пассажиров.
Инфраструктура
5 января 2023 г. 18:35
В праздничные дни из Баку в регионы совершено более 2,2 тыс. автобусных рейсов

В праздничные дни из Бакинского международного автовокзального комплекса в регионы совершено 2 235 автобусных рейсов, перевезено 64 195 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Агентстве заявили, что если в обычные дни в выполнении рейсов бывают задействованы около 200 автобусов, то в праздничные дни на линии были дополнительно выпущены 635 автобусов.

"По поручению Агентства наземного транспорта с 28 декабря прошлого года до сегодняшнего дня все автовокзалы работали в усиленном режиме. Особое внимание уделялось интервалу между автобусами, соблюдению водителями правил безопасности при пассажироперевозках", - отметили в Агентстве.

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Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində Bakıdan regionlara 2 235 avtobus reysi həyata keçirilib

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